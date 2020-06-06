Объявлены дата и место прощания с Михаилом Кокшеновым

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6 июня 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Кокшенов, фото: Russian Look

Народного артиста России Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание с актером пройдет в ритуальном зале Митинского крематория в 10:30 утра в воскресенье, 7 июня. Михаил Кокшенов скончался 5 июня на 84-м году жизни.

Тело актера будут кремировать. Поэтесса Любовь Воропаева написала в Facebook информацию о дате и месте прощания:

"Прощание с Михаилом Кокшеновым пройдет в ритуальном зале Митинского крематория в 10.30 утра в воскресенье, 7 июня.

Позднее урна с прахом будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Гоголя. Там похоронены мама, бабушка и другие родственники Михаила Михайловича".

Вдова легендарного актера Владимира Этуша Елена предположила, что Кокшенов будет похоронен и "рядом с могилой Владимира Абрамовича".

Михаил Кокшенов - сыграл более 130 ролей в фильмах и сериалах. Он получил особую любовь зрителей по ролям ефрейтора Захара Косых в фильме «Женя, Женечка и "Катюша"», Степана в «Спортлото-82», Леши Пряхина в фильме «Самая обаятельная и привлекательная».