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Вдова Караченцова рассказала о безденежье в период пандемии

, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Вдова Караченцова рассказала о безденежье в период пандемии
фото: Николай Караченцов и Людмила Поргина, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Вдова российского актера Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что испытывает финансовые трудности. По ее словам, из-за вспышки новой коронавирусной инфекции она потеряла гонорары от съемок на телевидении.

«Я сижу без денег. Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на все это. А еще у меня четыре попугая, шесть кошек, собака, которую взяли из приюта. Они тоже требуют зарплат», - высказал она.

По ее словам, животных нужно ежедневно кормить и им объяснишь, что сейчас коронавирус и никуда нельзя выезжать. Однако Поргина отметила, что сейчас с деньгами ей помогает ее сын и невестка.

Напомним, что Народный артист РСФСР Николай Караченцов ушел из жизни в октябре 2018 года.

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