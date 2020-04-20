Охлобыстин о посещении храма на Пасху: «опять не угодил»

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20 апреля 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "МК"

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, Иван Охлобыстин

Известный киноактёр, режиссёр и сценарист Иван Охлобыстин в соцсети ответил на критику, обрушившуюся на него после того, как стало известно, что он вместе со своей семьей посетил один из храмов Москвы на Пасху.

Актер рассказал, как мучается от чрезмерного внимания к своей персоне и пожаловался на то, что эпидемия породила тысячу «стукачей» и доносчиков. Охлобыстин написал, что в Twitter его «забанили» за поздравление с Пасхой, адресованное жителям Донбасса. Потом Иван прочитал о себе массу неприятных статей, где его обвиняют в нападении на журналистку. Он также высказал мнение о том, что «зря закрыли храмы». «Сходил в храм на Пасху сейчас ― опять не угодил. Чего только не написали, как только не прокляли. Почему? Загадка! Нарушений никаких не было. Бумаги были в порядке. Я 25 лет хожу в этот храм на Пасху», - отметил Охлобыстин. Руку на женщину артист никогда не поднимал, однако действительно отрицательно относится к моментам, когда ему, «как медведю в зоопарке морковку, суют в лицо камеру». И в конце Охлобыстин задал вопрос: «Да, опасно… Но зачем жить, если нет того, ради чего можно умереть?».

Кстати, сотрудница храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках отметила, что у Ивана Охлобыстина есть сан священника, и он имел право прийти в церковь. И то, что что у дочки актера был обнаружен COVID-19 - неправда, у нее положительным был только первый тест на COVID-19, потом он был признан ложным.