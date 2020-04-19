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Охлобыстин с семьей посетил «тайную службу» на Пасху, хотя у его дочери был выявлен коронавирус

, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Охлобыстин с семьей посетил «тайную службу» на Пасху, хотя у его дочери был выявлен коронавирус
Храм, фото: vk.com/hramsofia

Актер, многодетный отец Иван Охлобыстин с семьей посетил «тайную службу» на Пасху, хотя у его 22-летней дочери Анфисы недавно  был выявлен коронавирус.  Охлобыстин прятался от журналистов.

Но его заметил корреспондент Телеграм-канала Baza. Журналисты пишут, что Охлобыстин  даже попытался отнять у девушки телефон.  Baza запечатлела фото и видео из храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, расположенного в самом центре столицы, где в ночь на воскресенье прошла «тайная пасхальная служба».

Говорят, что служители храма хотели собраться только узким кругом, со своими семьями. Но там около храма были замечены несколько машин представительского класса, и в храме VIP-персоны, в том числе Иван Охлобыстин со всей своей семьёй.

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