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У дочери Охлобыстина обнаружен коронавирус

, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

У дочери Охлобыстина обнаружен коронавирус
Иван Охлобыстин, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

У 22-летней дочери Ивана Охлобыстина Анфисы обнаружили коронавирус. Ее не стали госпитализировать, поскольку она не попадает в группу риска. У популярного актера, имеющего сан священника РПЦ, 6 детей.

У самой Анфисы есть предположения, что она могла общаться с инфицированным COVID-19. Иван Охлобыстин информацию, размещенную Telegram-канал Mash, пока не комментирует.

Ранее стало известно, что контактировавший со Львом Лещенко Александр Серов никак не может узнать результаты анализа на коронавирус.

НС

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