У дочери Охлобыстина обнаружен коронавирус

У 22-летней дочери Ивана Охлобыстина Анфисы обнаружили коронавирус. Ее не стали госпитализировать, поскольку она не попадает в группу риска. У популярного актера, имеющего сан священника РПЦ, 6 детей.
У самой Анфисы есть предположения, что она могла общаться с инфицированным COVID-19. Иван Охлобыстин информацию, размещенную Telegram-канал Mash, пока не комментирует.
Ранее стало известно, что контактировавший со Львом Лещенко Александр Серов никак не может узнать результаты анализа на коронавирус.