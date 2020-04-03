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Александр Серов волнуется: не может добиться результата теста на COVID-19

, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Серов волнуется: не может добиться результата теста на COVID-19
Anatoly Lomohov/Russian Look

Контактировавший со Львом Лещенко Александр Серов никак не может узнать результаты анализа на коронавирус. Он пересекался с коллегой в марте на вечеринке, организованной Игорем Крутым.

Александр Серов чувствует себя хорошо и не падает духом, передает "Собеседник". Знаменитый певец соблюдает карантин и томится в ожидании своей участи.

При этом Лера Кудрявцева, также присутствовавшая на вечеринке, узнала результаты через три дня после сдачи анализов.

Напомним, эксперт движения "Сильная Россия" по правовым вопросам, адвокат и профессор Янис Юкша считает, что наказание знаменитого певца Льва Лещенко за нарушение карантина восстановило бы социальную справедливость.

Лев Лещенко вернулся с гастролей из США и потом принимал участие в различных мероприятиях. Вскоре у певца подтвердили коронавирус.

НС

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