Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+
Лера Кудрявцева рассказала о результатах теста на коронавирус
1 апреля 2020, 07:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит
Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+
1 апреля 2020, 07:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Виктор Мартынюк
Юля Инамора
Олег Фочкин
Жаркое из блогов
Польская нефтегазовая компания PGNiG заявила, что выиграла спор у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже. Предприятие посчитало, что цены на газ, который поставляли по Ямальскому контракту, были завышенными. Суд стал на его сторону, и теперь «Газпром» должен выплатить $1,5 млрд, заявила компания. В «Газпроме» считают преждевременным оценивать сумму выплат.
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