Лера Кудрявцева рассказала о результатах теста на коронавирус

Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева, которая ранее посетила вечеринку вместе со Львом Лещенко и Игорем Николаевым, рассказала журналистам о результатах своего анализа на коронавирус нового типа.

Лера отметила, что ее предупредили – если в течение трех дней никто не позвонит, значит, результат анализа на COVID-19 является отрицательным. Звонок телеведущей не поступил, поэтому она успокоилась, вышла из самоизоляции и воссоединилась с семьей.

Напомним, в середине марта сестра композитора Игоря Крутого устроила праздник по случаю своего дня рождения. На мероприятие пришли многие российские знаменитости. Через некоторое время с двусторонней пневмонией был госпитализирован певец Лев Лещенко, который посетил торжество. Впоследствии у него был выявлен коронавирус. Позже недомогание ощутил композитор и певец Игорь Николаев, анализ которого, однако, оказался отрицательным.