Адвокат считает, что Льва Лещенко надо привлечь к административной ответственности

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2 апреля 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Эксперт движения "Сильная Россия" по правовым вопросам, адвокат и профессор Янис Юкша считает, что наказание знаменитого певца Льва Лещенко за нарушение карантина восстановило бы социальную справедливость.

Лев Лещенко вернулся с гастролей из США и потом принимал участие в различных мероприятиях. Вскоре у певца подтвердили коронавирус. Для адвоката предельно ясно, что Лещенко тем самым совершил административное правонарушение.



Как отметил Янис Юкша в интервью Nation News, "общество должно понимать, что если даже такие уважаемые и всеми любимые люди могут быть наказаны за нарушения правил, которые сегодня действуют на территории России, то любой гражданин также будет подвергнут наказанию в случае совершения неправильных действий и это восстановило бы в обществе социальную справедливость".

Владимир Винокур рассказал сегодня о состоянии здоровья Льва Лещенко. По его словам, артист чувствует себя хорошо.