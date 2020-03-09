Актриса Лариса Голубкина празднует юбилей

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9 марта 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Лариса Голубкина, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Народная артистка РСФСР, любимица зрителей Лариса Голубкина в понедельник, 9 марта, празднует юбилей. С 80-летием знаменитую актрису сегодня поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава государства назвал Ларису Голубкину человеком с неиссякаемой жизненной энергией и оптимизмом. По словам Путина, актриса подарила зрителям множество ярких и незабываемых работ в кино и театре.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин в свою очередь отметил особое дарование артистки и назвал ее одной из самых ярких звезд Центрального театра Российской Армии.

Напомним, Лариса Голубкина окончила Московское музыкально-педагогическое училище, после чего поступила в ГИТИС. Впервые она появилась на экране в образе Шурочки Азаровой в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада". Через три года ее пригласили в труппу Театра армии, где она служит до сих пор. Актриса сыграла роли в картинах "Дайте жалобную книгу", "Трое в лодке, не считая собаки" и других. Она является вдовой актера Андрея Миронова и матерью актрисы Марии Голубкиной.