В сети обсуждают повзрослевшего сына Гоубкиной и Фоменко

Пользователи сети обсуждают повзрослевшего сына Марии Голубкиной и Николая Фоменко. Актриса накануне опубликовала новые фотографии шестнадцатилетнего Ивана на своей страничке в социальной сети.
На снимках запечатлен молодой человек с вьющимися волосами. Иван носит очки, которые ему очень идут.
Подписчица bashirova_rada написала: "Фирменный отцовский нос и мамина изюминка". Пользователь с ником отметил: "Какой красивый, и папиного много, и мамино есть, и очки прелесть". В свою очередь parkhomenko4074 заявила: "На папу похож". Ей вторит valentinakukolka: "Вылитый папка".
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