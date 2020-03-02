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В сети обсуждают повзрослевшего сына Гоубкиной и Фоменко

, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

В сети обсуждают повзрослевшего сына Гоубкиной и Фоменко
Мария Голубкина, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Пользователи сети обсуждают повзрослевшего сына Марии Голубкиной и Николая Фоменко. Актриса накануне опубликовала новые фотографии шестнадцатилетнего Ивана на своей страничке в социальной сети.

На снимках запечатлен молодой человек с вьющимися волосами. Иван носит очки, которые ему очень идут.

Подписчица bashirova_rada написала: "Фирменный отцовский нос и мамина изюминка". Пользователь с ником отметил: "Какой красивый, и папиного много, и мамино есть, и очки прелесть". В свою очередь parkhomenko4074 заявила: "На папу похож". Ей вторит valentinakukolka: "Вылитый папка".

 

 
 
 
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Публикация от ГОЛУБКИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА (@golubkina1973)1 Мар 2020 в 6:25 PST

ЕТ

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