Актриса Мария Голубкина показала свои морщины и заявила, что намерена стареть естественно

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15 февраля 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Голубкина, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Знаменитая российская актриса Мария Голубкина заявила, что намерена стареть естественно и не прибегать к помощи косметологов. Артистка опубликовала фотографию, на которой заметны морщины на ее лице.

На снимке, сделанном крупным планом, можно рассмотреть кожу Марии. На лице актрисы заметны глубокие носогубные складки, заломы в области лба, а также "гусиные лапки" вокруг глаз.

Поклонники Голубкиной поддержали ее стремление стареть естественно и отметили, что она является очень храброй женщиной, так как не боится показать свое "реальное лицо". Многие отметили, что Мария красива в любом возрасте, потому что не стремится казаться кем-то другим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГОЛУБКИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА (@golubkina1973)13 Фев 2020 в 9:37 PST