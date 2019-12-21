Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

"Старые курицы дискриминируют по возрасту сами себя, замазывая в фотошопе морщины", блогеры о реальных фото Рудковской и Диброва

, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Каждая вторая «львица» российской светской тусовки нет-нет да разродится тирадой об эйджизме. Дискриминация по возрасту - убивает желание выкладывать фото в купальниках, носить мини-юбки и обнажать животы и плечи не первой свежести.

Но если стремление всем доказать, что ты по-прежнему имеешь товарный вид велико, то в ход идет излюбленный фотошоп. И дивы полусвета беззастенчиво пользуются им, убирая морщины, подтягивая овал лица и уменьшая формы. Но если в Сети появляются реальные фото «звездных кумиров», то все это выглядит особенно нелепо и смешно. А если учесть пафосные заявления в духе «мои года - мое богатство», то становится ясно: быть старым ужасно боятся все!

«Мне 44, и я горжусь своим возрастом! Что это за комплексы по поводу возраста? Мини? Купальников? Платьев и так далее... Я против эйджизма — дискриминации по возрасту! Мы все придем с вами и к 45, и к 50, и к 60, и к 70, а если повезет, то и к 80 годам. Хочу узнать, сколько вам лет, девочки, девушки, женщины. Не бойтесь своего возраста, а любите его», - написала не так давно Яна Рудковская и тщательно отфотошопила свою фотографию с Натальей Водяновой, не учитывая того, что и последняя тоже ее слегка «подрихтовала», но не настолько сильно. И это не в первый раз.

«Старые, тупые бабы любят обвинить мир в эйджизме. На самом же деле, старые курицы дискриминируют по возрасту сами себя. Выходить на борьбу с эйджизмом, замазав в фотошопе морщины, — это ужасное лицемерие, за которым  столько комплексов, что мне даже как-то жаль этих дурищ становится. Представляете, в каком кошмаре они живут? Зажатые, не принимающие себя и завравшиеся миру кошёлки, из последних силёнок пытаются доказать окружающим», что они молоды и привлекательны, - считает скандальный блогер Лена Миро.

Но не только дамы «пойманы» за перебором с фоторедакторами. Молодой жене Дмитрия Биброва, видимо, стыдно за возраст своего 60-летнего супруга и она решила его «слегка омолодить», хотя бы на страницах соцсети. Получилось не плохо, вот только совсем не похоже на то, как он выглядит в жизни.

«Это - дед, старый хиппующий дед, вусмерть обколотый филлерами. Его обмякшее, женоподобное лицо лично мне говорит о низком содержании тестостерона в организме. Что получила молодая девка в этом неравном браке? Крышу над головой, пусть и с обстановкой - получше, чем у большинства россиян? Машинку, пусть даже хорошую? Возможность не вставать в 7 утра и не тащиться на работу? Дизайнерские тряпочки? Сумочки с лейблами? Не густо как-то, особенно если есть понимание, что жизнь - одна, и потратить свою одну единственную, драгоценную молодость на дедушку, который ещё лет 15 проживет, а потом помрет накануне твоего климакса — это как-то глупо», - уверена Мироненко.

БИ

//картина дня

На украинском портале госвласти опубликован документ с итогом встречи представителей Евросоюза, Москвы и Кремля. На ней обсуждался газовый конфликт, в который Украина втянула Россию. Теперь известно, о чем они договорились.

На украинском портале госвласти опубликован документ с итогом встречи представителей Евросоюза, Москвы и Кремля. На ней…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв убежден, что американские санкции против проекта "Северный поток — 2"…

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Автолюбитель из Подмосковья очаровался шедевром Маска. Но денег нет, а вот руки и идеи – в наличии. Он позвал друзей, за 80 тысяч рублей ребята собрали автомобильный…

В Бурятии двое сотрудников полиции 17 лет назад решили отдохнуть со знакомыми девушками. Все, что произошло далее в пресс-релизе СК названо «ссорой», после которой…

//новости ан

Каждая вторая «львица» российской светской тусовки нет-нет да разродится тирадой об эйджизме. Дискриминация по возрасту убивает желание выкладывать фото в купальниках…

//новости ан

//новости ан

Телевизионные съемки новогодних огоньков давно закончились, но актисты толко сейчас начинают "подогревать" аудиторию и выкладывают фото в своих соцсетях. Как…

//новости ан

Два круизных лайнера столкнулись в порту карибского курорта Косумель. «Глория», которая пыталась пришвартоваться, буквально протаранила корму лайнера, который подошел…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов считает, что введенные Соединенными Штатами санкции в отношении проекта "Северный поток-2" затронут…

//новости ан

Иосиф Пригожин сообщил об угрозах, которые пошли в его адрес от отца певицы Жанны Фриске из-за критики ее младшей сестры Натальи. Пригожин раскритиковал Наташу за то, что…

После победы Зеленского украинское Минобороны забило тревогу. Офицеры начали вести переговоры с представителями партии «Слуга народа». «Джокер ДНР» прислал корреспонденту…