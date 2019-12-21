"Старые курицы дискриминируют по возрасту сами себя, замазывая в фотошопе морщины", блогеры о реальных фото Рудковской и Диброва

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21 декабря 2019, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Каждая вторая «львица» российской светской тусовки нет-нет да разродится тирадой об эйджизме. Дискриминация по возрасту - убивает желание выкладывать фото в купальниках, носить мини-юбки и обнажать животы и плечи не первой свежести.

Но если стремление всем доказать, что ты по-прежнему имеешь товарный вид велико, то в ход идет излюбленный фотошоп. И дивы полусвета беззастенчиво пользуются им, убирая морщины, подтягивая овал лица и уменьшая формы. Но если в Сети появляются реальные фото «звездных кумиров», то все это выглядит особенно нелепо и смешно. А если учесть пафосные заявления в духе «мои года - мое богатство», то становится ясно: быть старым ужасно боятся все!

«Мне 44, и я горжусь своим возрастом! Что это за комплексы по поводу возраста? Мини? Купальников? Платьев и так далее... Я против эйджизма — дискриминации по возрасту! Мы все придем с вами и к 45, и к 50, и к 60, и к 70, а если повезет, то и к 80 годам. Хочу узнать, сколько вам лет, девочки, девушки, женщины. Не бойтесь своего возраста, а любите его», - написала не так давно Яна Рудковская и тщательно отфотошопила свою фотографию с Натальей Водяновой, не учитывая того, что и последняя тоже ее слегка «подрихтовала», но не настолько сильно. И это не в первый раз.

«Старые, тупые бабы любят обвинить мир в эйджизме. На самом же деле, старые курицы дискриминируют по возрасту сами себя. Выходить на борьбу с эйджизмом, замазав в фотошопе морщины, — это ужасное лицемерие, за которым столько комплексов, что мне даже как-то жаль этих дурищ становится. Представляете, в каком кошмаре они живут? Зажатые, не принимающие себя и завравшиеся миру кошёлки, из последних силёнок пытаются доказать окружающим», что они молоды и привлекательны, - считает скандальный блогер Лена Миро.

Но не только дамы «пойманы» за перебором с фоторедакторами. Молодой жене Дмитрия Биброва, видимо, стыдно за возраст своего 60-летнего супруга и она решила его «слегка омолодить», хотя бы на страницах соцсети. Получилось не плохо, вот только совсем не похоже на то, как он выглядит в жизни.

«Это - дед, старый хиппующий дед, вусмерть обколотый филлерами. Его обмякшее, женоподобное лицо лично мне говорит о низком содержании тестостерона в организме. Что получила молодая девка в этом неравном браке? Крышу над головой, пусть и с обстановкой - получше, чем у большинства россиян? Машинку, пусть даже хорошую? Возможность не вставать в 7 утра и не тащиться на работу? Дизайнерские тряпочки? Сумочки с лейблами? Не густо как-то, особенно если есть понимание, что жизнь - одна, и потратить свою одну единственную, драгоценную молодость на дедушку, который ещё лет 15 проживет, а потом помрет накануне твоего климакса — это как-то глупо», - уверена Мироненко.