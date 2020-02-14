Лещенко назвал свою пенсию

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14 февраля 2020, 22:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: Лев Лещенко, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Народный артист России и легендарный исполнитель Лев Лещенко раскрыл размер своих пенсионных выплат. По его словам, он получает немного больше, чем другие граждане, но «серьезной» сумму не назовешь.

«К пенсии я получаю надбавки как народный артист и лицо, имеющее четыре ордена всех степеней — государственную награду «За заслуги перед Отечеством». Конечно, «серьезной» мою пенсию не назовешь, но 30 тысяч рублей -это больше, чем у многих граждан», - поделился он.

Кроме того, Лещенко отметил, что ему платят гонорары за его авторские песни. Исполнитель добавил, что продолжает вести активный образ жизни и работать.

Ранее размер своей пенсии назвали Юрий Лоза, Борис Грачевский и Никас Сафронов.