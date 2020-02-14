Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Никас Сафронов: «Я вообще не думаю о пенсии. Я зарабатываю другие деньги»

, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Никас Сафронов: «Я вообще не думаю о пенсии. Я зарабатываю другие деньги»
Фото: соцсети

В последние месяцы многие российские знаменитости озаботились вопросом собственных пенсий. Кто-то впервые узнал о размере государственных выплат и поделился новостью с поклонниками, а кто-то рассказал, как живет на пенсию.

Художник Никас Сафронов признался, что пенсию ни разу не получал, а потому не знает, какая сумма ему полагается. Он заявил, что продолжает работать и зарабатывать, а потому мало интересуется деньгами, которые ему выплачивает государство. При этом Сафронов отмечает, что артистам следует учитывать возможность выхода в тираж, когда доходы резко падают.

«Если у артистов нет своего бизнеса, то заработки у них на старости лет, как правило, очень маленькие… Знаю, что за звания народного и заслуженного артистам деньги добавляются... Артисты должны знать правила игры и откладывать на будущее», - считает художник.

АБ

//картина дня

В мире

Киевский эксперт предсказал гражданскую войну на Украине из-за дружбы с Россией

Киевский эксперт предсказал гражданскую войну на Украине из-за дружбы с Россией

Украина не готова к налаживанию диалога с Москвой, потому что она не хочет признавать себя участником конфликта в Донбассе. Соответствующую точку зрения высказал Валерий Дымов, киевский политический эксперт.

Объединение Донбасса с Россией «идет полным ходом», в настоящий момент данный процесс завершен на 70%. С соответствующим заявлением выступил Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады Украины.

Объединение Донбасса с Россией «идет полным ходом», в настоящий момент данный процесс завершен на 70%. С соответствующим…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан