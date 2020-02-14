Никас Сафронов: «Я вообще не думаю о пенсии. Я зарабатываю другие деньги»

//Шоу-бизнес 13+

14 февраля 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: соцсети

В последние месяцы многие российские знаменитости озаботились вопросом собственных пенсий. Кто-то впервые узнал о размере государственных выплат и поделился новостью с поклонниками, а кто-то рассказал, как живет на пенсию.

Художник Никас Сафронов признался, что пенсию ни разу не получал, а потому не знает, какая сумма ему полагается. Он заявил, что продолжает работать и зарабатывать, а потому мало интересуется деньгами, которые ему выплачивает государство. При этом Сафронов отмечает, что артистам следует учитывать возможность выхода в тираж, когда доходы резко падают.

«Если у артистов нет своего бизнеса, то заработки у них на старости лет, как правило, очень маленькие… Знаю, что за звания народного и заслуженного артистам деньги добавляются... Артисты должны знать правила игры и откладывать на будущее», - считает художник.