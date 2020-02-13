Борис Грачевский раскрыл размер своей пенсии с учетом того, что он является лауреатом Госпремии

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13 февраля 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Знаменитые представители шоу-бизнеса, достигшие пенсионного возраста, начали делиться информацией о размере своей пенсии. Режиссер и сценарист Борис Грачевский продолжает работать, так как считает, что прожить на 27 тысяч рублей невозможно.

Но Грачевский является лауреатом государственной премии, если он перестанет работать, то его пенсия вырастет вдвое.

Создатель детского киножурнала "Ералаш" отметил, что работает 45 лет и у него никогда не было "черной" зарплаты.

Борис Граческий рассказал, что все народные и заслуженные артисты получают к пенсии надбавку в размере 30 тысяч, - пишет "Вечерняя газета". Ему такая доплата не положена, так как он - заслуженный деятель искусств, если бы был заслуженным артистом, ему бы тоже платили. Еще он ветеран труда. По признанию Грачевского, он пока не интересовался, какие есть льготы у ветеранов.

О своих пенсиях ранее также рассказали юморист Евгений Петросян, телеведущая Регина Дубовицкая.

Телеведущая Роза Сябитова спокойно относится к размеру своей пенсии.