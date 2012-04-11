Популярный артист, композитор, поэт Вячеслав Малежик — всегда открыт, всегда распахнут. Редко кто смог пронести по жизни такую юношескую романтику, такую высокую русскую ноту тепла, широты, светлой нежности и трепетной надежды.

Представляем вашему вниманию его книгу "Понять, простить, принять...". В издание вошли не только тексты песен, но и стихи, а также воспоминания известного певца. «Я решил ее сделать по своей биографии: до мемуаров я еще не добрался, но стихи и прозаические зарисовки достаточно отражают то, что со мной происходило. Мои ранние стихи для моих поклонников будут любопытны».

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