Необходимо навести порядок в учреждениях культуры российской глубинки, заявил в четверг на встрече в Горках с работниками музеев, библиотек и творческих коллективов из города Вязьмы Смоленской области президент России.

Глава государства заверил, что государство будет стараться повышать зарплату тем, кто в небольших городах и селах работает в сфере культуры.

"У нас довольно сложное материальное положение сейчас, финансовое положение, но мы должны будем это делать. Тем более что мы, вы знаете хорошо, за последнее время все-таки смогли подтянуть зарплату некоторых других бюджетников, а именно учителей и врачей. Им стало лучше, это точно, чем тем, кто занимается культурой. Это на самом деле обидно, тем более что вы, так сказать, врачуете сердца, а это на самом деле иногда не менее важно, чем лечить тело", сказал Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба Кремля.