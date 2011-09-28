Минкульт уволил Горенштейна из Светлановского оркестра

Марк Горенштейн в среду приказом министра культуры РФ уволен с должности художественного руководителя - главного дирижера государственного академического симфонического оркестра имени Евгения Светланова.

"28 сентября министром культуры РФ Александром Авдеевым был подписан приказ об освобождении от занимаемой должности художественного руководителя - главного дирижера ГАСО им. Е.Ф.Светланова Марка Горенштейна", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минкультуры.

Сайт уточняет, что Горенштейн уволен по статье №278 часть 2 ТК РФ (трудовой договор расторгнут в связи с решением о досрочном прекращении трудового договора).

27 сентября Солисты ведущих симфонических коллективов Москвы поддержали артистов ГАСО им. Светланова в их нежелании работать со своим художественным руководителем, Марком Горенштейном.

«Мы, музыканты ведущих оркестров Москвы, возмущены ситуацией, которая сложилась в ГАСО России имени Светланова за те годы, когда его Художественным руководителем и главным дирижером был М.Б. Горенштейн, и привела к публичному конфликту оркестра с Художественным руководителем.

Глубокое сожаление вызывают события, происходящие внутри этого всемирно известного коллектива. Многие из нас были участниками творческих проектов ГАСО России имени Светланова в качестве приглашенных музыкантов, и имели возможность убедиться в недопустимом стиле общения М.Б.Горенштейна с музыкантами оркестра. Это обстоятельство, а также постоянные, несоразмерно высокие штрафы, ставящие людей на грань выживания, создают в оркестре обстановку, несовместимую с творчеством, вынуждающую увольняться артистов оркестра.

Отметим, что за 9 лет руководства ГАСО России имени Светланова М.Б. Горенштейн так и не смог сформировать, несмотря на высокую заработную плату, постоянный состав оркестра и его неповторимый творческий облик. Об этом свидетельствует беспрецедентная смена кадров в оркестре (более 200 человек, при составе оркестра 100 человек)

Необходимо особо подчеркнуть, что музыканты ГАСО прибегли к публичному протесту и не смогли разрешить внутренние противоречия по объективным причинам. Дело в том, что практика «снятия грантов» или штрафов в коллективах, получающих государственные гранты, не оставляет работникам возможности вести конструктивный диалог с руководством. Эта форма взыскания в оркестрах, получающих государственные гранты, зачастую применяется к превосходным музыкантам и добросовестным работникам необъективно, единоличным решением Художественного руководителя.

Просим Вас дать оценку заявлениям М.Б.Горенштейна, опубликованным в СМИ, в которых он открыто заявляет, что уволит 5-6 человек и продолжит штрафовать музыкантов, в случае если останется на посту Художественного руководителя ГАСО.

ГАСО России имени Светланова – это коллектив с мировым именем, к счастью, до сих пор сохраняющий в своем составе лучших музыкантов страны – Заслуженных и Народных артистов России. Однако сейчас существует реальная опасность того, что из-за ухода этих музыкантов оркестр потеряет последнюю надежду на дальнейшую творческую жизнь.

Просим Вас рассмотреть вопросы, связанные с разрешением конфликта в ГАСО России имени Светланова с учетом мнения музыкантов оркестра и исходя из интересов сохранения традиций Российской музыкальной культуры и прославленного имени ГАСО».

Под письмом подписались солисты и артисты Большого Симфонического Оркестра имени Чайковского, Национального Филармонического Оркестра России, оркестра Большого театра России, Российского Национального Оркестра, МГАСО п/у Павла Когана.