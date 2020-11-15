Адвоката Александра Кравцова не устроила статья для Адама Яндиева

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15 ноября 2020, 21:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "360"

Сергей Харитонов, Фото: Instagram

Адвоката Александра Кравцова не устроила статья, которую завели после выявления травм у пострадавшего после нападения Адама Яндиева Сергея Харитонова. Напомним, драка произошла 13 ноября во Дворце спорта ОК "Лужники".

В отношении Адама Яндиева возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Адвокат считает, что о причинении легкого вреда речь не может идти, решение будет обжаловано. Юрист записан на прием в прокуратуру. Кравцов ждет заключения врачей по поводу операции носа.

Бойца Bellator Сергея Харитонова после драки с экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым в понедельник ждет операция. Он обратился с призывом к спортсменам не применять силу за пределами спортзалов. По словам спортсмена, он минимум три месяца не сможет выступать. Яндиев задержан за драку с Харитоновым.