Адвоката Александра Кравцова не устроила статья для Адама Яндиева
15 ноября 2020, 21:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: "360"
Адвоката Александра Кравцова не устроила статья, которую завели после выявления травм у пострадавшего после нападения Адама Яндиева Сергея Харитонова. Напомним, драка произошла 13 ноября во Дворце спорта ОК "Лужники".
В отношении Адама Яндиева возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
Адвокат считает, что о причинении легкого вреда речь не может идти, решение будет обжаловано. Юрист записан на прием в прокуратуру. Кравцов ждет заключения врачей по поводу операции носа.
Бойца Bellator Сергея Харитонова после драки с экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым в понедельник ждет операция. Он обратился с призывом к спортсменам не применять силу за пределами спортзалов. По словам спортсмена, он минимум три месяца не сможет выступать. Яндиев задержан за драку с Харитоновым.
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