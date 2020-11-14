Харитонов обратился с призывом к спортсменам не применять силу за пределами спортзалов

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14 ноября 2020, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Харитонов, фото: karate.ru

Российский боец ММА, выступающий в Bellator, Сергей Харитонов прокомментировал драку с экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым, выложив видеозапись потасовки. По словам спортсмена, он минимум три месяца не сможет выступать.

Харитонов призвал людей не применять физическую силу за пределами спортивных залов, если только это не касается родных и близких. "Мы тренируемся для того, чтобы показать публике свою силу в клетке, ринге или татами. А самое страшное, когда люди специально готовятся в залах, чтобы совершать преступления", - отметил спортсмен. Он считает, что их надо выгонять из спортзалов.

В комментариях пишут слова поддержки, желают здоровья и называют Харитонова настоящим профессионалом.

Харитонова в понедельник ждет операция. В отношении бойца смешанных единоборств Адама Яндиева возбуждено уголовное дело после драки с Сергеем Харитоновым (статья 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Ему грозит до 2 лет колонии.