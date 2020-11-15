Яндиев задержан за драку с Харитоновым

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15 ноября 2020, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: MMA in Ingushetia

Полиция Москвы доставила в отделение бойца смешанных единоборств (MMA), уроженца Назрани, участника Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 32-летнего Адама Яндиева, который напал на Сергея Харитонова.

По сведениям одного источника ТАСС, он задержан. Другой источник сформулировал это по-другому: "У него нет процессуального статуса "задержанный", он только приведен в полицию для дачи объяснений".

Яндиев после драки уже побывал в полиции, но тогда происходила доследственная проверка, от дачи показаний он отказался. Сейчас спортсмена допросят в рамках уголовных дел.

В отношении бойца Яндиева возбудили два уголовных дела после драки с Харитоновым в Лужниках

Харитонов обратился с призывом к спортсменам не применять силу за пределами спортзалов.