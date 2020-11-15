Яндиев задержан за драку с Харитоновым

Полиция Москвы доставила в отделение бойца смешанных единоборств (MMA), уроженца Назрани, участника Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 32-летнего Адама Яндиева, который напал на Сергея Харитонова.
По сведениям одного источника ТАСС, он задержан. Другой источник сформулировал это по-другому: "У него нет процессуального статуса "задержанный", он только приведен в полицию для дачи объяснений".
Яндиев после драки уже побывал в полиции, но тогда происходила доследственная проверка, от дачи показаний он отказался. Сейчас спортсмена допросят в рамках уголовных дел.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.