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Аргументы Недели Криминал 13+

Яндиев задержан за драку с Харитоновым

, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]

Яндиев задержан за драку с Харитоновым
фото: MMA in Ingushetia

Полиция Москвы доставила в отделение бойца смешанных единоборств (MMA), уроженца Назрани, участника Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 32-летнего Адама Яндиева, который напал на Сергея Харитонова.

По сведениям одного источника ТАСС, он задержан. Другой источник сформулировал это по-другому: "У него нет процессуального статуса "задержанный", он только приведен в полицию для дачи объяснений".

Яндиев после драки уже побывал в полиции, но тогда происходила доследственная проверка, от дачи показаний он отказался. Сейчас спортсмена допросят в рамках уголовных дел.

В отношении бойца Яндиева возбудили два уголовных дела после драки с Харитоновым в Лужниках 

Харитонов обратился с призывом к спортсменам не применять силу за пределами спортзалов.

НС

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