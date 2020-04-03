Разве могут государственные чиновники честно столько заработать?

Аргументы Недели → Криминал 13+

3 апреля 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

Независимый проект «Декларатор» обнаружил немыслимое богатство у российских чиновников. Так что введённая властями система антикоррупционного декларирования оказалась просто фикцией для одурманивания народа.



Лидером по объёму имущества является бывший депутат ЯНАО Василий Крюк, он же руководитель авиакомпании «Ямал». Ему принадлежат 350 квадратных километров земель. Это в три раза больше чем сама столица Ямала. За год депутату удавалось зарабатывать от 17 до 59 миллионов рублей. В собственности бывшего чиновника также имеется множество участков, жилые дома, квартиры.



Заместитель генерального директора «Корпорации развития Дальнего Востока» Максим Лихойда имеет 11 спортивных мотоциклов и гараж в северной столице общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров.



Мелкие служащие из государственных ведомств иногда оказываются тоже очень состоятельными людьми. К примеру, Мальцев В.М. из Министерства обороны владеет домом, площадь которого составляет 42 тысячи квадратных метров.



Весьма огромная квартира задекларирована у бухгалтера исправительной колонии № 292 по Новосибирской области по фамилии Бжуско. Площадь его жилья более 43 тысяч квадратных метров.



Россия поистине может гордиться своими чиновниками и служащими из государственных органов. Официальные декларации показывают лишь часть богатств, которые никак не получилось скрыть. А сколько мутных сокровищ ими переписано на подставных лиц? Перефразируя Глеба Жеглова, рано или поздно воры сядут в тюрьму, а их дворцы будут возвращены в казну. И куда бы ни скрылись их родственники или деньгохранители, их найдут в любой точке мира и будут судить как предателей Родины и врагов народа. По-сталински, как любит Путин.



