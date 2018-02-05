Обнародован план захвата Донбасса украинской армией

В интернете опубликован план наступательной операции Вооруженных сил Украины на неподконтрольной Киеву территории на востоке страны. В документе говорится, что он подготовлен Генеральным штабом ВСУ.

Планом предусмотрено создание двух армейских группировок. Предполагается, что они одновременно начнут наступление на Донецк и Луганск. Операция должна завершиться в течение месяца.

Изучивший документ российский эксперт Андрей Иванов высказал мнение, что в Киеве действительно могут вынашивать планы по захвату Донбасса. При этом Иванов отметил, что на данный момент украинская армия не в состоянии взять регион под свой контроль, передает агентство «Новороссия».