Покушение на Мосийчука попало на видео

В интернете появилось видео, на котором запечатлено покушение на депутата Верховной Рады Украины Игоря Мосийчука.

Ролик, представляющий собой запись с камеры видеонаблюдения, выложил телеканал «Экспрессо». На опубликованных кадрах можно увидеть момент взрыва, произошедшего в десяти метрах от парламентария. После случившегося раненого Мосийчука унесли с места происшествия, на земле остался лежать убитый мужчина.

Напомним, в результате инцидента в центре Киева погибли двое – охранник депутата и случайный прохожий. В украинском МВД заявили о том, что к произошедшему якобы причастна российская сторона.