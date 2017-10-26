Кремль ответил на прозвучавшие в Киеве обвинения в адрес Кадырова

Кремль прокомментировал прозвучавшие в Киеве заявления о том, что к покушению на украинского депутата Игоря Мосийчука может иметь отношение чеченский лидер Рамзан Кадыров.

Как отметил Дмитрий Песков, которого процитировала «Лента.ру», подобные «истерические обвинения» являются проявлением русофобии. Пресс-секретарь российского президента добавил, что заявление о причастности главы Чечни к тяжкому преступлению голословно и не подкреплено никакими доказательствами.

Напомним, накануне вечером в центре Киева было совершено покушение на депутата Игоря Мосийчука. В МВД Украины считают, что террористический акт организовала российская сторона.