В киевской больнице рассказали о состоянии пережившего покушение Мосийчука

Переживший покушение депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в киевской больнице, куда был доставлен парламентарий.

Как рассказал сотрудник медучреждения в эфире телеканала «112 Украина», врачи закончили извлекать осколки из тела Мосийчука около трех часов ночи. После этого депутата перевели в палату интенсивной терапии. По словам медика, угрозы для жизни депутата нет.

Накануне вечером в центре украинской столицы прогремел взрыв. В результате погибли двое человек – охранник Игоря Мосийчука и прохожий. В МВД Украины заявили, что к случившемуся может быть причастна Россия.