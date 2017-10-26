В Киеве заподозрили Кадырова в покушении на Мосийчука

К покушению на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука может быть причастен Рамзан Кадыров. С таким заявлением выступили в украинском МВД.

Советник главы ведомства Иван Варченко, выступая в эфире телеканала «112 Украина», сказал, что заказчиком покушения является Россия. Варченко вспомнил, что в 2014 году Кадыров якобы угрожал убить Мосийчука. Глава Чечни эти слова пока не прокомментировал.

Инцидент, о котором идет речь, произошел накануне в центре Киева. В результате взрыва бомбы, заложенной в машине, погибли охранник Игоря Мосийчука и случайный прохожий. Сам парламентарий в настоящее время находится в больнице.