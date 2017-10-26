Число жертв взрыва в центре Киеве возросло до двух

Число погибших в результате взрыва в центре Киева возросло до двух. Такую информацию распространила Служба безопасности Украины.

Ранее в четверг «Аргументы недели» писали, что взрывное устройство сработало в машине, припаркованной возле здания, в котором располагается телеканал «Эспрессо». По уточненным данным, смертельные ранения получили двое человек. Это охранник депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука и прохожий. Еще несколько человек, в том числе Мосийчук, пострадали, процитировал сообщение СБУ телеканал «112 Украина».

В настоящее время обстоятельства инцидента выясняют правоохранители. Случившееся квалифицировано как террористический акт.