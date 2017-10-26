В результате взрыва в центре Киева погиб охранник депутата Мосийчука

В результате взрыва в центре Киева в среду, 25 октября, погиб охранник депутата Верховной рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука. Мосийчук и еще три человека получили ранения.

Взрыв в центре украинской столицы у здания телеканала "Эспрессо" прогремел вчера вечером. Взрывное устройство было заложено в припаркованном атомобиле.

МВД Украины считает взрыв терактом. Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко заявил, что мощность взрывного устройства составила не менее одного килограмма в тротиловом эквиваленте. По данным МВД, уголовное производство открыто по ст. 258 УК Украины — террористический акт.

При взрыве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала. 30-летний охранник нардепа - сотрудник полиции - скончался от ранений.

Мосийчука госпитализировали. Он перенес операцию. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Как обычно в последнее время, Украина во всем подозревает Россию.