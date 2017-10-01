Каталонская полиция отказалась подчиняться властям Испании

Полиция Каталонии, в которой сегодня проходит референдум об отделении от Испании, отказалась подчиняться распоряжениям властей страны.

Некоторое время назад Верховный суд Испании принял решение, согласно которому организованные на территории автономии избирательные участки должны быть закрыты. Эту задачу возложили на местных правоохранителей, однако те выполнять ее не стали, сообщает издание El Pais.

Напомним, часть участков не смогла начать свою работу, так как их заблокировали силовики. Как узнали журналисты, решение Верховного суда вместо каталонских полицейских выполнили другие подразделения.

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» процитировали российского политолога Екатерину Черкасову, которая рассказала о возможных последствиях референдума в испанском регионе.