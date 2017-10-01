Референдум об отделении от Испании стартовал в Каталонии
1 октября 2017, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]
В Каталонии сегодня утром начался референдум, на который вынесен вопрос о выходе автономного сообщества из состава Испании.
Как пишет местная пресса, испанские власти попытались сорвать проведение голосования. В настоящее время более 2 тысяч избирательных участков заблокированы сотрудниками правоохранительных органов.
Сторонники независимости региона из числа депутатов парламента Каталонии в социальных сетях призвали жителей не игнорировать плебисцит и оказывать мирное сопротивление действиям полиции.
Ранее о голосовании в Каталонии высказался Джулиан Ассанж. Основатель сайта WikiLeaks назвал ситуацию, сложившуюся вокруг данного референдума, «первой интернет-войной».