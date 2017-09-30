Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж расценивает ситуацию вокруг референдума о независимости Каталонии как первый мировой случай интернет-войны. Об этом он написал в своем Twitter.

"Первая интернет-война в мире началась в Каталонии, народ и правительство используют его (интернет) для организации в воскресенье референдума о независимости, а испанские спецслужбы атакуют, замораживая телекоммуникации, занимая здания связи, осуществляя цензуру сотен сайтов, протоколов [передачи данных] и т. д.", - написал он.

Ассанж считает сложившуюся ситуацию "крупнейшим на Западе конфликтом между народом и государством" с момента падения Берлинской стены.

Референдум о независимости Каталонии запланирован на 1 октября, но испанские власти намерены сорвать его, закрыв избирательные участки. Каталонцы препятствуют органам правопорядка. Конституционный суд Испании запретил голосование, но власти региона е намерены от него отказываться. Бюллетени для голосования за независимость Каталонии разместили в интернете, чтобы можно было распечатать его дома.