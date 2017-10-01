Политолог рассказала о возможных последствиях референдума в Каталонии

Российский политолог рассказала, чем может закончиться сегодняшний референдум в Каталонии.

Свой комментарий относительно проходящего в испанском регионе плебисцита старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова дала RT. По словам Черкасовой, дальнейшее развитие событий во многом зависит от решительности взявших курс на независимость властей Каталонии.

Эксперт констатировала, что кризис вокруг Каталонии продолжается уже много лет. Из слов Черкасовой следует, что данный кризис после референдума может войти в новую, более острую фазу. Чтобы это предотвратить, власти Испании и Каталонии должны немедленно начать переговорный процесс, считает политолог.

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали о том, что в Каталонии стартовал референдум, на который вынесен вопрос о выходе автономного сообщества из состава Испании.