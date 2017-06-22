Cкромный прием Порошенко в Белом доме на Украине объяснили стилем Трампа

Вице-спикер Рады Ирина Геращенко объяснила краткую встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко стилем американского лидера. Она заявила, что беседа глав государств продолжалась полчаса.

Как сообщалось в стенограмме Белого дома, встреча продлилась несколько минут.

«Немало важных международных встреч президента Трампа продолжались именно полчаса, а то и меньше, говорят, короткие встречи - это его стиль», - написала она в Facebook.

Вице-спикер добавила, что возможное расширение или изменение нормандского формата, а также законопроект о реинтеграции Донбасса не обсуждались.

В Овальном кабинете Белого дома 20 июня прошла встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майклом Пенсом и советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. Дональд Трамп отказал Петру Порошенко в своем «фирменном» рукопожатии. На это обратили внимание пользователи Twitter, прокомментировавшие видео, снятое на встрече президентов Соединенных Штатов и Украины. По словам Порошенко, Трамп в ходе встречи подтвердил то, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также те преобразования, которые в настоящее время проводят киевские власти. Хотя сам он старательно приукрашивает свой визит, эксперты подмечают менее привлекательные детали.