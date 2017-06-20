Порошенко назвал встречу с Трампом полноценной и очень детальной

Петр Порошенко поделился своими впечатлениями от первой личной встречи с Дональдом Трампом.

Как рассказал украинский президент журналистам, его разговор с американским коллегой был полноценным и очень детальным. По словам Порошенко, Трамп в ходе встречи подтвердил то, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также те преобразования, которые в настоящее время проводят киевские власти.

Стоит отметить, что, как и предсказывали британские СМИ, встреча Порошенко и Трампа получилась короткой. Ранее во вторник «Аргументы недели» процитировали депутата Верховной Рады, который заявил, что такой формат переговоров унижает Украину.