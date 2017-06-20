Трамп отказал Порошенко в своем «фирменном» рукопожатии

Дональд Трамп отказал украинскому коллеге Петру Порошенко в своем «фирменном» долгом рукопожатии. На это обратили внимание пользователи Twitter, прокомментировавшие видео, снятое на сегодняшней встрече президентов Соединенных Штатов и Украины.

На опубликованных в соцсети кадрах можно увидеть, что рукопожатие политиков продолжается всего пару секунд. Такое поведение не является характерным для Дональда Трампа – ранее глава Белого дома не раз привлекал к себе внимание СМИ своим пристрастием к долгим и сильным рукопожатиям.

Трамп и Порошенко встретились во вторник в Вашингтоне. Украинский лидер назвал состоявшийся разговор полноценным и очень детальным.