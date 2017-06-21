The Ukraine: Трамп ненароком оскорбил Порошенко и украинцев

Накануне, 20 июня, президент Украины Порошенко провел первую личную встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Хотя сам он старательно приукрашивает свой визит, эксперты подмечают менее привлекательные детали.

Так, до последнего момента у украинской стороны не было ясности, состоится ли встреча вообще. А во время приветствия Трамп отказал Порошенко в своем «фирменном» продолжительном и сильном рукопожатии, а во время разговора пытался отделываться стандартными фразами, типа «это большая честь – встретиться с президентом Порошенко», это были «очень-очень хорошие дискуссии» и что, по его мнению, было достигнуто «много прогресса», подметила газета «Взгляд».

В ответ на это Трамп "получил от Порошенко двадцать минут восхищения". Именно столько продлилась их встреча. При этом глава Белого дома, сам того не подозревая, мог оскорбить Порошенко и весь украинский народ. В разговоре с украинским коллегой Порошенко употребил название «Украина» с определенным артиклем «the», что могло сильно обидеть украинцев. На этот языковой нюанс обратил внимание бывший посол США в России Майкл Макфол. Он посетовал, что помощники президента не провели с Трампом качественную консультацию.

Как отмечает The Washington Post, «the Ukraine» было долгое время распространено в английском языке. До 1991 Украина была частью СССР и носила название the Ukrainian Soviet Socialist Republic в английском языке. Артикль является отсылкой к слову «окраина», и поэтому «the Ukraine» из уст Трампа может подразумевать то, что об Украине стоит говорить лишь в связи с ее соседством с Россией.



