Дональд Трамп встретился с Петром Порошенко

В Овальном кабинете Белого дома началась встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майклом Пенсом и советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером.

Трамп заявил, что для него «большая честь» приветствовать лидера Украины. Он отметил, что США «очень вовлечены» в дела этого государства.

До встречи с Трампом Порошенко провел переговоры с министром энергетики Риком Перри, с которым обсудил вопросы сотрудничества обеих стран.

Как сообщалось, Петр Порошенко во время своего визита в США провел в Вашингтоне встречу с представителями украинской диаспоры, во время которой заявил о «фантастичной» поддержке со стороны США.

При этом британские СМИ считают, что Петра Порошенко ждет «унизительный прием» в резиденции президента Соединенных Штатов. А депутат Рады назвал встречу Порошенко и Трампа позором для Украины.