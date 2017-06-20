Дональд Трамп встретился с Петром Порошенко
20 июня 2017, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]
В Овальном кабинете Белого дома началась встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майклом Пенсом и советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером.
Трамп заявил, что для него «большая честь» приветствовать лидера Украины. Он отметил, что США «очень вовлечены» в дела этого государства.
До встречи с Трампом Порошенко провел переговоры с министром энергетики Риком Перри, с которым обсудил вопросы сотрудничества обеих стран.
Как сообщалось, Петр Порошенко во время своего визита в США провел в Вашингтоне встречу с представителями украинской диаспоры, во время которой заявил о «фантастичной» поддержке со стороны США.
При этом британские СМИ считают, что Петра Порошенко ждет «унизительный прием» в резиденции президента Соединенных Штатов. А депутат Рады назвал встречу Порошенко и Трампа позором для Украины.