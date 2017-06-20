Депутат Рады назвал встречу Порошенко и Трампа позором для Украины

Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа в том формате, в котором она запланирована, станет позором для Украины. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Сергей Власенко.

Представителю «Батьковщины» стало известно, что за закрытыми дверями украинский президент со своим американским коллегой общаться не будет. По словам Власенко, Порошенко лишь на короткое время «забежит» в кабинет Трампа. Такой формат встречи только навредит имиджу Украины, считает депутат Рады.

Переговоры Петра Порошенко и Дональда Трампа должны состояться сегодня. Ранее во вторник газета The Guardian сообщила, что мероприятие будет непродолжительным по времени.