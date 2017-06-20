Порошенко предрекли «унизительный прием» в Белом доме

Петра Порошенко ждет «унизительный прием» в резиденции президента Соединенных Штатов, считают британские СМИ.

Согласно сведениям, попавшим в распоряжение газеты The Guardian, встреча президента Украины с его американским коллегой Дональдом Трампом будет короткой. Издание считает крайне маловероятным то, что Трамп и Порошенко встанут рядом друг с другом и сделают заявления для прессы, касающиеся двухсторонний отношений.

Главы Украины и США должны встретиться в Белом доме сегодня. Ранее во вторник о предстоящих переговорах Петра Порошенко и Дональда Трампа высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.