В Кремле рассказали об ожиданиях от визита Порошенко в США

19 июня президент Украины Петр Порошенко прибыл в США с рабочим визитом. Это его первая поездка после выборов нового президента в США. Украинский лидер надеется встретиться с ним лично и, что очень важно, до встречи с Путиным.

Однако в Белом доме заявили, что отдельной встречи Дональда Трампа с украинским президентом не запланировано. Вероятнее всего, Трамп встретится с Порошенко во время его переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом. Также украинский лидер должен встретиться с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

В Кремле надеются, что в ходе контактов на высшем уровне в Вашингтоне администрация Дональда Трампа пошлет Киеву мощный сигнал, стимулирующий реализацию минских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не стал комментировать формат этой встречи.



