Порошенко считает очень важным встретиться с Трампом раньше Путина

Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в США провел в Вашингтоне встречу с представителями украинской диаспоры, во время которой заявил о «фантастичной» поддержке со стороны США.



Также он подчеркнул важность того, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится раньше, чем с российским лидером Владимиром Путиным. «Очень важно, что моя встреча в Белом доме состоится раньше, чем встреча Путина», — подчеркнул Порошенко. Это, по его словам, даст возможность «вооружиться информацией».



По поводу своей первой поездки в США после выборов нового президента Порошенко сказал, что «нас будет фантастическая программа». Между тем, в Белом доме заявили, что отдельной встречи Дональда Трампа с украинским президентом не запланировано. Вероятнее всего, Трамп встретится с Порошенко во время его переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом. Также украинский лидер должен встретиться с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. В США он прибыл накануне, 19 июня.



