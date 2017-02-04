Прокуратура ЛНР раскрыла подробности гибели Олега Анащенко

В прокуратуре Луганской народной республики уточнили детали утреннего инцидента, в ходе которого погиб первый заместитель командира корпуса Народной милиции Олег Анащенко.

Представители ведомства рассказали, что Анащенко в момент взрыва в его автомобиле находился в нем один, соответственно, ранее распространенная в СМИ информация о втором погибшем действительности не соответствует. По имеющимся на данный момент данным, подрыв был произведен со стороны водителя.

Напомним, машину Олега Анащенко взорвали сегодня утром. Власти ЛНР обвинили в произошедшем спецслужбы Украины, которые стремятся к дестабилизации обстановки в республике. Более определенные выводы об исполнителях и заказчиках данного преступления будут сделаны в ходе расследования возбужденного по факту теракта уголовного дела.