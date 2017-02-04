Глава народной милиции ЛНР погиб при взрыве автомобиля в Луганске

В результате взрыва автомобиля Toyota в центре Луганска погибли два человека. Это глава Народной милиции Луганской народной республики Олег Анащенко и его водитель.

Как сообщили «АН-онлайн» ранее в субботу, взрыв произошел около 8 утра. По информации портала Life, местом инцидента стала Краснознаменная улица.

Подробности случившегося в настоящее время выясняют правоохранительные органы самопровозглашенного государства. Они назвали происшествие терактом.

Текущая неделя ознаменовалась новым обострением ситуации в Донбассе. В соседней с ЛНР республике – Донецкой – возобновились полномасштабные боевые действия, в результате которых город Авдеевка оказался на грани гуманитарной катастрофы.