Автомобиль взорвался в самом центре Луганска

Утром в субботу, 4 февраля, в центре Луганска произошел взрыв автомобиля.

Согласно данным источника в силовых структурах города, трагедия случилась на одной из центральных улиц около 8 утра. Как сообщают очевидцы, неизвестные взорвали внедорожник марки Toyota, передает сегодня РИА "Новости".

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов Луганска устанавливают все обстоятельства происшествия. Выясняется точная информация о пострадавших в результате взрыва, а также разыскивается владелец машины, взлетевшей на воздух.