В Луганске взорвали памятник погибшим ополченцам

Памятник погибшим ополченцам стал целью провокации неизвестных. Памятный знак «Они стояли за Родину» был взорван преступниками ночью. Результатом взрыва стало сильное повреждение скульптуры.

Луганск минувшей ночью стал центром серьезного инцидента. Мемориал, посвященный погибшим ополченцам, был взорван неизвестными преступниками, которые прокрались к памятнику ночью. В результате взрыва стела оказалась частично повреждена и требует восстановления.

Место происшествия оцеплено полицией, которая выясняет подробности и обстоятельства произошедшего с целью поиска причастных к инциденту. О пострадавших ничего не сообщается.

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