ЛНР обвинила украинские спецслужбы в убийстве Олега Анащенко

В Народной милиции ЛНР подтвердили гибель главы этой структуры Олега Анащенко и заявили, что произошедшее – дело рук спецслужб Украины.

С обвинениями в адрес официального Киева выступил представитель Народной милиции Андрей Марочко. По его словам, украинская сторона устроила теракт, чтобы дестабилизировать ситуацию в самопровозглашенной республике. Своей цели террористы не достигли, заверил Морочко. Он пообещал, что убийцы Олега Анащенко обязательно будут найдены и наказаны, пишет портал Life.

Напомним, сегодня утром в центре Луганска взлетел на воздух автомобиль, в котором находился Анащенко и его водитель. Трагический инцидент попал на видео.