В интернете опубликовано видео с места гибели главы Народной милиции Луганской народной республики Олега Анащенко, которого сегодня утром взорвали в автомобиле Toyota в центре Луганска.

Ролик некоторое время назад появился на YouTube. На кадрах, снятых из окна многоэтажного дома, можно увидеть пылающую машину, в которой находился Анащенко.

Напомним, взрыв на улице Краснознаменной в Луганске произошел сегодня около восьми утра. Помимо руководителя народной милиции ЛНР, в машине сидел его водитель. Правоохранительные органы самопровозглашенной республики рассматривают произошедшее как террористический акт.