Парламент Южной Кореи рассмотрит закон об импичменте президенту страны

Политический кризис в Южной Корее набирает обороты. Оппозиция существующей власти представила в парламент страны законопроект об импичменте президенту Пак Кын Хе, которая замешана в коррупционном скандале.

Голосование по законопроекту об импичменте Пак Кын Хе пройдет 9 декабря на очередном заседании Парламента страны, передает ТАСС.

Авторы законопроекта – южнокорейская Демократическая партия «Тобуро».

Напомним, лидера Южной Кореи обвиняют в коррупции и покровительстве своей подруге Чхве Сун Силь. Прокуратура страны 20 ноября опубликовала предварительные итоги следствия по делу президента и двух сотрудников ее администрации, теперь уже бывших. Всем предъявлены обвинения в коррупции, злоупотреблением служебным положением и вымогательстве.

«АН-онлайн» сообщали о продажности чиновников в окружении южнокорейского лидера. Причастность к коррупции самого президента прокуратура доказать не может, но там считают, что лидер страны не могла не быть в курсе происходящего.