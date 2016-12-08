Парламент Южной Кореи рассмотрит закон об импичменте президенту страны
8 декабря 2016, 10:15 [ «АН-онлайн» ]
Политический кризис в Южной Корее набирает обороты. Оппозиция существующей власти представила в парламент страны законопроект об импичменте президенту Пак Кын Хе, которая замешана в коррупционном скандале.
Голосование по законопроекту об импичменте Пак Кын Хе пройдет 9 декабря на очередном заседании Парламента страны, передает ТАСС.
Авторы законопроекта – южнокорейская Демократическая партия «Тобуро».
Напомним, лидера Южной Кореи обвиняют в коррупции и покровительстве своей подруге Чхве Сун Силь. Прокуратура страны 20 ноября опубликовала предварительные итоги следствия по делу президента и двух сотрудников ее администрации, теперь уже бывших. Всем предъявлены обвинения в коррупции, злоупотреблением служебным положением и вымогательстве.
«АН-онлайн» сообщали о продажности чиновников в окружении южнокорейского лидера. Причастность к коррупции самого президента прокуратура доказать не может, но там считают, что лидер страны не могла не быть в курсе происходящего.