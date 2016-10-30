Замешанная в политическом скандале подруга президента Южной Кореи вернулась в страну

Близкая подруга президента Южной Кореи - Цой Сун Силь, вокруг которой разразился крупный политический скандал, добровольно вернулась в страну. Сообщается, что это было сделано для “содействия следствию”.

Однако адвокат Цой Сун Силь обратился к сотрудникам прокуратуры повременить с вызовом его клиентки на допрос в связи с ее плохим самочувствием. Отмечается, что по этой причине допрос может начаться не раньше завтрашнего дня.

Поводом для разразившегося скандала послужила ситуация с утечкой к Цой Сун Силь текстов еще не состоявшихся президентских выступлений. На следующий же день после того, как южнокорейский лидер Пак Кын Хе принесла за это публичные извинения, в квартире Цой Сун Силь был проведен обыск. По данным прокуратуры, подруга президента получила не менее 70 миллионов долларов для покупки недвижимости за границей. В связи со скандалом жители Сеула устроили акцию протеста с требованием отставки президента.

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